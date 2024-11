San Cataldo. Partecipata la seduta monotematica per la celebrazione in onore del centenario della presenza salesiana

Lunedì 18 novembre presso la Sala Consiliare “Senatore Giuseppe Alessi” del Comune di San Cataldo, si è svolta una seduta monotematica del Consiglio Comunale sul tema “Celebrazione in onore del centenario della presenza salesiana a San Cataldo”.

Ha aperto i lavori il Presidente del Consiglio, Romeo Bonsignore, che, dopo una breve introduzione sul significato della Seduta, ha dato la parola al Sindaco, Gioacchino Comparato; il primo cittadino ha espresso, a nome dell’intera collettività, riconoscenza nei confronti dei Salesiani per questi “primi” cento anni di presenza in città, non nascondendo la meraviglia per la numerosa presenza di ragazzi, giovani e adulti che hanno riempito la tribuna; nell’aula erano presenti anche i membri del Consiglio della Comunità Educativo-Pastorale dell’Oratorio.

Il Presidente ha, poi, invitato i membri della Commissione per il Centenario a presentare le molteplici manifestazioni e attività previste per l’anno di festeggiamenti che avrà inizio il prossimo 6 dicembre.

L’inno del centenario – appositamente composto da Daniele Riggi, con testi dello stesso e di Luciano Arcarese e arrangiato da Aldo Giordano – ha fatto da sigla iniziale per la presentazione, da parte di Totò Iacona, del programma di questo importante anniversario.

Le manifestazioni avranno inizio nei giorni 6, 7 e 8 dicembre con la presenza a San Cataldo di don Pascual Chavez Villanueva, IX Successore di Don Bosco e Rettor Maggiore Emerito dei Salesiani e con diversi appuntamenti di cui è stata già data ampia informazione.

Dopo l’intervento di Padre Alessandro Giambra, Arciprete di San Cataldo, che ha rievocato i suoi trascorsi “oratoriani” e la nascita della sua vocazione a contatto con alcuni Salesiani del periodo, ha preso la parola don Edoardo Cutùli, attuale Direttore della Comunità Salesiana, che ha illustrato il triplice significato di queste celebrazioni: ringraziamento, memoria e sfide per il futuro.

Sentimenti di gratitudine sono stati espressi nei confronti della Banca di Credito Cooperativo “Toniolo” – rappresentata in Sala dal Presidente Totò Saporito – per il costante sostegno mai fatto mancare alla Comunità Salesiana.

Molteplici gli interventi dei Consiglieri Comunali che hanno, in forme diverse, messo in luce la significatività dell’Opera Salesiana a San Cataldo; alcuni hanno anche sottolineato la ricchezza dell’esperienza trasmessa dalle Figlie di Maria Ausiliatrice nella nostra città.

Da parte di tutti è stato messo in evidenza il legame tra la Città e Don Bosco, sintetizzato nell’espressione: “San Cataldo è una città salesiana”.

L’intera Seduta è stata caratterizzata dall’unanime apprezzamento di tutti i Consiglieri per l’opera educativa e sociale svolta dalla Famiglia Salesiana e si è conclusa con l’approvazione di un ordine del giorno che prevede:

il riconoscimento della cittadinanza onoraria al Successore di Don Bosco;

la collocazione di una stele commemorativa quale segno dell’importanza dell’opera salesiana per la Città;

l’istituzione di un “osservatorio permanente” sulla situazione giovanile.

Sarà possibile seguire la programmazione degli eventi sull’apposito canale Whatsapp “Centenario Salesiani San Cataldo”