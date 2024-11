Promozione. Nel girone C il Serradifalco ferma sull’1-1 la capolista Nicosia; nel girone D super Niscemi 4-5 a Noto e prima a punteggio pieno

In Promozione nel girone C il Serradifalco di Carmelo Giordano ha bloccato sull’1-1 la capolista Nicosia. Per gli ennesi ha segnato la rete del momentaneo vantaggio Garriga, mentre nella ripresa i falchetti hanno raggiunto il pari con D’Anca. Il Serradifalco Calcio ha conquistato un pari contro la capolista che al Valentino Mazzola ha dimostrato la sua indiscutibile caratura. I falchetti del presidente Caramanna sono ora a quota 7 in classifica terzultimi, ma a un solo punto da quattro squadre (Riposto, Santa Venerina, Gemini e Belpasso).

Nel girone D impresa del Niscemi che ha battuto fuori casa 4-5 il Noto. La squadra di mister Comandatore ha dato vita all’ennesima grande impresa con le doppiette di Amaya e Diaw e la rete di Bojang in una partita spettacolare e scoppiettante nella quale i netini padroni di casa sono andati a segno con Giarratana, Sanchez, Gabrielli e Falla. Il Niscemi resta primo nel girone D a punteggio pieno con 24 punti in 8 gare disputate.

Sempre nel girone D bella impresa della Vigor Gela che ha superato 0-2 il Priolo. Le reti dei gelesi sono state messe a segno da Ndiaye nel primo tempo e da Deoma nella ripresa. La squadra di mister Fausciana ha dimostrato personalità e carattere; con questa vittoria s’è portata a quota 16 in classifica al terzo posto ad una sola lunghezza dalla Pro Ragusa che è seconda con 17 punti.