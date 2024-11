Problemi al motore con “esplosioni”, aereo costretto a riatterrare a Fiumicino – GUARDA IL VIDEO

(Adnkronos) – Un'avaria al motore destro ha costretto all'atterraggio un aereo della linea Hainan Airlines, diretto a Shenzhen in Cina e decollato dall'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino, a Roma, intorno alle 10.30 di questa mattina. Il velivolo ha accusato l'avaria durante il decollo e diverse "esplosioni" al motore sono state notate e segnalate da diversi testimoni. Dopo circa 30 minuti dal decollo l'aereo ha invertito la rotta e ha quindi fatto rientro a Fiumicino, dove è atterrato senza altre criticità. Le immagini dell'aereo "con il motore destro in fiamme" sono state pubblicate sui social dagli utenti testimoni in diretta dell'accaduto. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)