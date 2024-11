Prima Categoria. Prove di fuga per le capolista Don Bosco e Sommatinese

In Prima Categoria domenica 3 novembre si giocano gare importanti per le 5 nissene. Nel girone B la capolista Sommatinese affronta in casa la Belsitana, formazione palermitana con 5 punti in classifica. I granata, finora imbattuti in campionato, vogliono allungare per tentare la fuga solitaria in campionato, per cui cercheranno di vincere sperando che l’altra capolista, la Don Bosco Mussomeli, non riesca ad avere ragione del Gangi.

Di contro, tuttavia, l’altra capolista, che è proprio la Don Bosco Mussomeli, affrontando in trasferta il Gangi, spera non solo di fare risultato pieno in terra madonita ma anche che la Belsitana faccia il classico sgambetto alla Sommatinese per attestarsi solitaria in testa alla classifica.

Insomma, c’è aria di gran duello nel girone B tra Sommatinese e Don Bosco Mussomeli. La terza nissena del girone, il Calcio Campofranco, affronta fuori casa il fanalino di coda Empedoclina in un match nel quale la compagine nissena punta a battere gli agrigentini per salire ulteriormente in classifica dove al momento ha 7 punti.

Nel girone G, invece, l’Accademia Mazzarinese, dopo aver vinto il derby con il Terranova, punta a battere anche il Comiso in casa per risalire ulteriormente in classifica e attestarsi in una zona migliore. Il Terranova Gela, invece, sarà impegnato fuori casa contro la Don Bosco 2000 in un confronto delicato in chiave salvezza, anche perchè l’avversario si trova a quota 3 in classifica a fronte della classifica di un Terranova fermo a quota 0.