Prima Categoria. La Sommatinese scappa con Genova, ma la Barrese non molla e batte la Don Bosco

Nel campionato di Prima Categoria, girone B, fugge la Sommatinese vittoriosa fuori casa 0-1 contro lo Sporting Termini, ma la Barrese non molla e battendo fuori casa la Don Bosco Mussomeli 0-3, s’è portata ad un solo punto dai granata sommatinesi.

Nell’anticipo del sabato, la Sommatinese ha centrato una vittoria importantissima su un campo difficile come quello dello Sporting Termini. La rete decisiva è arrivata al 90′ grazie ad un fuoriclasse della categoria come Rosario Genova.

Al Nino Caltagirone, tuttavia, la Don Bosco Mussomeli ha perso 0-3 in casa. Dopo la rete di Scalzo, sono arrivate quelle di Alessandro e Sciortino. Un tris che lancia nelle zone alte della classifica la Barrese e fa restare al quarto posto con 15 punti una Don Bosco generosa ma poco incisiva.

Nello stesso girone, da segnalare il 2-2 tra il Campofranco e la Giovanile Collesano. Qui Antinoro e Jallow hanno risposto alle reti palermitane di Gennaro e Mandarano in un match molto duro e impegnativo per le due squadre che si sono date battaglia in campo. Con il pari odierno il Campofranco muove la classifica ed è a 11 punti.

Nel girone F, invece, l’Accademia Mazzarinese ha pareggiato 1-1 sul campo del Leo Soccer con rete di Gallo. Da segnalare infine il primo punto conquistato dal Terranova Gela che ha pareggiato 1-1 con il Comiso con rete di Marong che ha replicato a Tumino. L’Accademia Mazzarinese sale a 12 punti in classifica al quinto posto, a pari punti con il Cassibile, mentre il Terranova è ultimo ma con un punto.