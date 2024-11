Prima Categoria. Anticipi per Sommatinese e Accademia Mazzarinese; Campofranco Don Bosco e Terranova Gela a caccia dell’impresa

Nel girone B del campionato di Prima Categoria anticipo del sabato (ore 14,30) per la capolista Sommatinese. La squadra di capitan Riccardo Cigna (nella foto) affronta fuori casa lo Sporting Termini, quinto in classifica con 11 punti. La Sommatinese, reduce dal pari nel big match con la Don Bosco Mussomeli, vuole tornare al successo per riprendere la corsa verso la conquista della Promozione, e pertanto a Termini Imerese cercherà di far saltare il banco con i suoi frombolieri offensivi.

Domenica, invece, nel girone B tiene banco la sfida d’alta classifica tra Don Bosco Mussomeli e Barrese, con i manfredonici che proveranno a battere la vice capolista ennese per legittimare le proprie ambizioni in chiave alta classifica. Impegno casalingo infine per il Calcio Campofranco che affronta in casa la Giovanile Collesano (ore 14,30).

Nel girone F, invece, anticipo del sabato per l’Accademia Mazzarinese che affronta fuori casa il Leo Soccer in una sfida nella quale la squadra ospite proverà a vincere per legittimare una risalita e una crescita che hanno bisogno del solo conforto dei risultati. Domenica 24 novembre, infine, il fanalino di coda Terranova Gela affronta in casa il Comiso penultimo in classifica in un drammatico confronto salvezza.