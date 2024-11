Nuovo educational tour di “Centro Sicilia Bio” il 15 novembre: alla scoperta dei prodotti bio della filiera corta in provincia di Caltanissetta

CALTANISSETTA. Dal progetto “Centro Sicilia Bio” parte un nuovo “educational tour”, un nuovo viaggio alla scoperta del cuore biologico della Sicilia, dei produttori impegnati a promuovere l’agricoltura sostenibile e la filiera corta nei territori di Caltanissetta. L’evento si terrà nella mattinata di venerdì 15 novembre ed è rivolto ad operatori del settore HoReCa, ristoratori, proprietari di negozi di prodotti alimentari e tipici, enoteche, B&B, case vacanza e a gruppi di acquisto.

L’evento, previa prenotazione obbligatoria da effettuare scrivendo una mail a centrosiciliabio@gmail.com entro il 13 novembre, partirà dalla sede della Società Cooperativa Agricola La Mandorla, in contrada Judeca a Butera (CL). Da qui gli ospiti si sposteranno per partecipare a una visita guidata a un oleificio, dove si potranno osservare da vicino tutte le fasi della molitura delle olive, scoprire tutti i passaggi che trasformano le materie prime in olio extravergine d’oliva biologico di alta qualità, fiore all’occhiello della produzione siciliana. Dopo la visita, il tour proseguirà presso l’azienda agricola “Incarbone Rosaria”, dove è prevista una presentazione e degustazione dei prodotti biologici del territorio.

Finanziato dal Gal Terre del Nisseno attraverso i fondi del PSR, con capofila la cooperativa “La Mandorla”, il progetto “Centro Sicilia Bio”, che ha il “biologico” come filo conduttore e che unisce tutti i produttori del settore primario che operano prevalentemente nei territori di Caltanissetta, Mazzarino e Riesi, incentiva una filiera corta e sostenibile, creando una sinergia tra produttori e consumatori che cercano prodotti sani, tracciabili e di alta qualità.