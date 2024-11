Il direttore generale dell’Asp Salvatore Ficarra: “A Mussomeli 2.932.924 euro dei Fondi Pnrr”

Il direttore generale dell’Asp Salvatore Ficarra ha reso noto che le somme destinate a Mussomeli contribuiranno per 432.924 € all’innovazione delle apparecchiature sanitarie e per ben 2.500.000 € ai lavori per la realizzazione della Casa di Comunità.

Il nuovo Mammografo è già in uso dalla Radiologia del Presidio Ospedaliero Maria Immacolata Longo per consentire durante l’esame diagnostico un’analisi stratigrafica ed una refertazione più precisa ed accurata, mentre sarà installato entro dicembre di quest’anno il nuovo Sistema Radiologico Fisso, una nuova apparecchiatura digitale di tipo compatto, versatile e performante che consente l’acquisizione delle immagini ad alta risoluzione e in un tempo minore.

Con la realizzazione della Casa di Comunità, che si prevede entro l’anno 2025, si punterà inoltre a potenziare l’assistenza sanitaria territoriale al servizio della comunità mussomelese e di tutti gli utenti provenienti dagli altri Paesi del Vallone, implementando la risposta assistenziale locale nell’area settentrionale della provincia.

La Casa di Comunità riunirà al suo interno vari servizi tra cui il punto unico di accesso, i servizi amministrativi, il sistema integrato di prenotazione collegato al CUP, l’assistenza primaria prestata da Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta oltre ai servizi infermieristici e un’area dedicata alla continuità assistenziale con la presenza della Guardia Medica, la specialistica ambulatoriale e diagnostica di base, i Servizi di prevenzione e l’integrazione con servizi sociali e con le comunità di riferimento.