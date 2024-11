Enna. Contrasto guida in stato di ebbrezza alcoolica, la Polizia di Stato predispone servizi straordinari di controllo

La Polizia di Stato di Enna della Questura e della Sezione Polizia Stradale di Enna, tra il 31 ottobre ed il 2 novembre scorso, nell’ambito di servizi straordinari di controllo del territorio e di contrasto al fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcoolica o di alterazione da sostanze stupefacenti o psicotrope, anche in considerazione delle serate organizzate in occasione dei festeggiamenti di “Halloween”, ha predisposto un dispositivo speciale che ha interessato i comuni di questa Provincia riportando i seguenti risultati.

Nella serata del 31 ottobre u.s., personale della Questura di Enna e dei Commissariati distaccati di P.S. di Leonforte, Nicosia e Piazza Armerina hanno controllato complessivamente n .36 veicoli, n. 86 persone; sono state elevate n. 8 sanzioni per violazioni al Codice della Strada, controllati n. 5 esercizi pubblici, accertando illeciti amministrativi all’interno di un circolo ricreativo per aver esercitato l’attività di somministrazione di alimenti/bevande senza autorizzazione (S.C.I.A.) e per aver svolto una serata danzante non autorizzata.

Nella medesima serata, ha controllato n. 21 veicoli e n.25 persone, elevate n.5 sanzioni per violazioni al Codice della Strada, n.3 documenti ritirati di cui n. 2 patenti di guida ed n.1 carta di circolazione; inoltre, ha deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria competente n. 1 soggetto per guida in stato di ebbrezza alcolica.

Durante la serata di giorno 1 novembre e la notte del 2 novembre u.s., nei comuni di Agira e Leonforte, sono stati controllati n 38 veicoli, n 48 persone, elevate n. 3 sanzioni per violazioni al Codice della Strada.