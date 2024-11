Domani apre la quattordicesima edizione di Milano AutoClassica

(Adnkronos) – Parte domani la quattordicesima edizione di Milano Autoclassica presso Fiera Milano Rho. Il taglio del nastro avverrà davanti alle tre Regine della manifestazione intitolate al mondo Endurance a partire dalla Ferrari F40 LM, classe 1987, la Ferrari 499 P, del 2023 e Ferrari 512 BB LM che esordì alla 24 Ore di Le Mans nel 1978. La scelta non è fatta a caso ma perchè quest'anno ricorrono i 40 anni della Ferrari Testarossa.

L’area celebrazioni della Club House di Milano AutoClassica rende invece omaggio anche ai favolosi 70 anni della Mercedes-Benz 300 SL W198, ad “Ali di Gabbiano". Tra le chicche presenti segnaliamo che allo stand ASI (Automotoclub Storico Italiano) in occasione del centenario della nascita dell’Ing. Carlo Chiti, si può ammirare, per la prima volta in assoluto in un salone italiano, la MCM CC 133 V 8 Alfa Romeo.

Novità assoluta della quattordicesima edizione è il MAC NEXT GEN (Milano AutoClassica Next Generation), uno spazio dedicato alle vetture elaborate e di nuova tendenza. Tra i marchi prestigiosi della storia dell'automobile saranno presenti: BMW Club Italia, Ferrari Club Italia, Jaguar Club Italia (con Jaguar E-Type Competizione, Jaguar XE SV Project 8 e Jaguar XK-RSR); Lamborghini Club Italia (con Lamborghini Diablo, Lamborghini Countach, Lamborghini Revuelto, Huracan STO, "Super Trofeo Omologata"); Porsche Club Italia (con Boxster 986 KK11 01 2.7, Porsche 944 Turbo S, Porsche Turbo Cabrio, Porsche 997 GT3) e 777 Club (con la prima Dallara Stradale consegnata al mondo, Mercedes AMG GT Black Series e Ferrari 812 competizione). Presente anche la parte vintage nel mondo della nautica con il Vintage Boat Show che rappresenta gli scafi più iconici dell'eccellenza nautica italiana, Si parte da Bellini Nautica che espone un Aquarama "Victoria" e l'unico Riva Aquarama Lamborghini. A seguire troviamo la Nautica Casarola, un Aquarama Special e un Riva Tritone "Flamingo", esposto da Lycam Yacht Broker sales partner Nautica Casarola exclusive dealer Riva Yacht. Un Riva Ariston risalente agli anni '50 e un Riva St. Tropez, la barca in vetroresina di maggior successo per il cantiere con oltre 300 esemplari costruiti fino ai primi anni '90.