Crisi idrica a Caltanissetta, il sindaco Tesauro: “Con i pozzi avremo acqua autonoma a chiusura dell’Ancipa”

Il sindaco di Caltanissetta Walter Tesauro, attraverso un video pubblicato sui social, aggiorna la cittadinanza sull’attuale situazione idrica, in seguito a una riunione svolta questa mattina con Caltaqua, alla presenza di Salvatore Porsio, cittadino delegato del Comitato Cittadino Acqua.

“Durante la riunione è stata chiesta e mostrata l’attività che si sta svolgendo per l’allacciamento dei pozzi trovati – inizia il sindaco Tesauro -. Sono state anche viste le slide e i lavori che attualmente sono in opera e che verranno completati durante la prossima settimana per dare la possibilità, così come prevista la fine dell’acqua da parte dell’Ancipa, di sostituirla con l’utilizzo dei pozzi, mantenendo la stessa erogazione.”

Il sindaco Tesauro continua affermando che il lavoro attualmente in atto è continuativo e che pone in una situazione di tranquillità grazie ai pozzi che hanno una buona portata d’acqua a Caltanissetta.

“Chiaramente si continua a cercare i pozzi. Siamo sempre presenti e vigili, e ho ritenuto necessario portare a conoscenza ai comitati del lavoro che stiamo facendo e soprattutto dell’attività che viene svolta per dare sicurezza ai cittadini.”

Il sindaco Tesauro fa riferimento anche alla manifestazione avvenuta questa mattina davanti Palazzo d’Orleans a Palermo da parte di una delegazione di cittadini e di comitati di Caltanissetta, Enna e Argigento: “Oggi vi era anche una manifestazione a Palermo che riguarda ciò che la Regione potrà fare nel medio e lungo termine. Oggi abbiamo pensato di verificare lo stato dell’arte rispetto a quello che è la mancanza dell’acqua che tra giorni l’Ancipa non potrà erogare più.”

Nelle prossime settimane sarà prevista una riunione a cui potranno partecipare i comitati affinché si possa portare a conoscenza dell’intero operato e sulla situazione dei pozzi che sono stati allacciati.

“Abbiamo questo campo pozzi che si trova presso la contrada San Giuliano tra Mazzarino e Butera – continua ancora il sindaco Tesauro -, che erogherà 90 litri al secondo attraverso tutti i pozzi che si stanno allacciando con opere che vengono svolte 24 ore su 24.”

Il sindaco Tesauro aggiunge che si sta spingendo un’attività veloce e tempestiva affinché i pozzi vengano allacciati di modo che alla chiusura dell’Ancipa “noi avremo la possibilità di avere l’acqua autonoma per poter dare la possibilità ai cittadini di avere l’acqua nei rubinetti seppur in termini di sei giorni, e si spera che cercando altri pozzi possano diminuire le turnazioni.”

Il sindaco Tesauro conclude che “è giusto pensare all’immediato, a quello che domani potrà succedere”, e che l’Amministrazione sta lavorando giorno dopo giorno nell’interesse di tutta la cittadinanza