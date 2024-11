Comune di Mussomeli: contrattazione sindacale

MUSSOMELI – Sottoscritto nella giornata di giovedì il contratto collettivo integrativo del personale comunale. “Un altro importante tassello per la normalizzazione del nostro Comune, scrive in una nota il sindaco Giuseppe Catania, è la sottoscrizione del contratto collettivo integrativo che segna un passo fondamentale per il miglioramento delle condizioni di lavoro e dei diritti di tutti i nostri collaboratori e dipendenti comunali”. “Inoltre, continua il primo cittadino, abbiamo dato ufficialmente il via alle procedure di stabilizzazione per i lavoratori a tempo determinato: i nostri 22 “contrattisti” e contiamo di sottoscrivere i contratti entro il 31.12.2024. Intanto, anche, la FPCGIL di Caltanissetta, a firma dei componenti RSU Francesco Calà ed Enza Messina e della segretaria Regionale Monica Genovese, comunica con soddisfazione di aver sottoscritto in presenza della Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) del Comune di Mussomeli e della altre sigle sindacali presenti (CISL) l’accordo per il nuovo contratto integrativo decentrato dei dipendenti comunali. L’intesa è stata raggiunta con la parte pubblica rappresentata dal sindaco di Mussomeli, dal Segretario comunale dott. Francesco Piro, Dirigente responsabile dell’area amministrativa Dott.ssa Cordaro e dal Comandante delle Polizia Locale Dott. Attilio Frangiamore. Con il nuovo contratto integrativo approvato – continua la nota – vengono garantiti tutti gli istituti contrattuali già previsti quali (reperibilità – turno – specifiche responsabilità – indennità condizioni di lavoro ex art.70 bis – indennità di servizio esterno e primi correlati alla perfomance) e le procedure di stabilizzazione per il personale contrattista. L’accordo rappresenta un concreto riconoscimento dell’impegno quotidiano del personale del Comune di Mussomeli e della necessità di valorizzare l’impegno di ciascun lavoratore dell’Ente.