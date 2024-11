Campofranco. Dopo 12 anni il Comune ha posto fine al ricorso all’anticipazione di tesoreria

Dopo 12 anni, il Comune di Campofranco è finalmente riuscito a porre fine al ricorso permanente all’anticipazione di tesoreria, una pratica utilizzata per compensare temporanee carenze di cassa dovute a squilibri tra entrate e uscite, specialmente per garantire pagamenti urgenti.

Il sindaco Rosario Nuara ha rilevato che “Grazie all’impegno degli uffici finanziari e alla determinazione della responsabile, Dott.ssa Panepinto, insieme all’essenziale lavoro della Dott.ssa Nicosia, è stato possibile sbloccare fondi per circa 2 milioni di euro, che hanno consentito di raggiungere questo importante traguardo.

Per alcuni potrebbe sembrare un risultato modesto, ma si tratta di un passo significativo verso una gestione finanziaria più sostenibile e libera da interessi aggiuntivi che, per 12 anni, il Comune ha dovuto sostenere per coprire le necessità di cassa, come il pagamento degli stipendi”.