Caltanissetta. Trofeo Nazionale circuiti cittadini di kart, vince il nisseno Alessandro La Licata

Si è svolta sul circuito cittadino di Caltanissetta, domenica 24 novembre, la IX prova del “Trofeo Nazionale circuiti cittadini” di kart valida anche come prova del “Trofeo regionale circuiti cittadini”. La manifestazione ha visto la numerosa e spettacolare partecipazione di piloti provenienti da ogni parte dell’isola distribuiti nelle varie categorie. A conquistare la KZ2, la classe regina, è stato proprio il trentaseienne nisseno Alessandro La Licata che ha dominato le prove cronometrate del sabato e della domenica. Tuttavia una qualifica non molto fortunata, per via della pressione delle gomme sbagliata, lo costringeva a partire dalla terza posizione.







La grande esperienza messa in campo dal pilota nisseno gli ha consentito, giro dopo giro, di “logorare” mentalmente i suoi avversari che ad un ad uno gli hanno ceduto il passo. Una vittoria frutto di una grande forza mentale, che ha estasiato il pubblico presente che ha tributato al beniamino di casa i meritati applausi ed onori. A completare la bella giornata del reparto corse La Licata ci ha pensato il piccolo Francesco Di Caro che vince agilmente la categoria 60cc dopo essere scattato dalla seconda posizione. Delusione invece per l’altro nisseno del team Salvatore Mugavero nella categoria “Rookie amatori” protagonista, dopo un’ottima gara, di un incidente sul finale per fortuna senza conseguenze per il pilota.