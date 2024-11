Caltanissetta. L’Asp valorizza il proprio personale con nuovi medici a tempo indeterminato negli ospedali

CALTANISSETTA. La direzione Aziendale dell’Asp continua, l’opera di implementazione del personale medico nelle more di espletamento del maxi-concorso di 170 posti di Dirigente Medico in varie discipline che andrà a colmare le carenze dell’organico rilevate.

Conferito l’incarico a tempo determinato di Dirigente Medico di Ematologia al Dr. Giorgio Tona che firma oggi il contratto per prendere servizio presso il Presidio Ospedaliero S.Elia di Caltanissetta. La selezione è avvenuta grazie all’avviso pubblico aperto valido fino al 31/12/2024 che era stato indetto per la formulazione di una graduatoria per il conferimento di incarichi e/o supplenze di dirigente medico di diverse discipline tra cui di Ematologia.

Trasformati anche a tempo indeterminato i rapporti di lavoro dei Medici Specializzandi già in servizio all’ASP di Caltanissetta che hanno appena conseguito la specializzazione nella branca di riferimento.

Si tratta del Dr. Sola Giuseppe Dirigente Medico di Terapia del Dolore presso il Presidio Ospedaliero V.Emanuele di Gela, delle Dottoresse Sardo Francesca e Comito Rosita S. Dirigenti Medici di Chirurgia Generale assegnate al Presidio Ospedaliero M.I.Longo di Mussomeli e del Dr. Bellanti Calogero Dirigente Medico di Ortopedia e Traumatologia del Presidio Ospedaliero S.Elia di Caltanissetta.

Risorse precedentemente reperite grazie al “Decreto Calabria” che ha normato la possibilità di essere assunti a tempo determinato, con automatica conversione del contratto a tempo indeterminato al conseguimento del titolo di specialità.

Dopo un lungo percorso lavorativo e professionalizzante nella nostra azienda entrano in pianta stabile come personale medico dell’ASP di Caltanissetta che continua così a perseguire l’obiettivo di valorizzare il proprio personale su cui investe in formazione ed affiancamento di risorse dedicate.