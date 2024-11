Caltanissetta. La nissena Sonia Salvaggio riceve il Premio Eccellenza nella gestione della presbiopia 2024 a Napoli

Forti emozioni quelle vissute da Sonia Salvaggio, titolare di Ottica Nissena, che ha ricevuto un prestigioso riconoscimento nazionale: il premio Eccellenza nella gestione della presbiopia.

Il premio è dedicato agli imprenditori ottici che si sono contraddistinti per la migliore offerta nell’ambito delle lenti progressive. Nel 2023 l’azienda nissena riceve la nomination e nel 2024 il coronamento di un percorso di altissimo livello, tra oltre 2.000 i partecipanti. A ricevere il premio, a Napoli, Sonia Salvaggio insieme al suo braccio destro, Christian Salvaggio. L’impegno dell’Ottica Nissena è da sempre quello di garantire un servizio dedicato e personalizzato, in base alle esigenze di ciascun cliente. La consegna della targa è avvenuta nell’ambito della sesta edizione del Forum presbiopia, appuntamento nazionale nato dal desiderio di creare una filiera dell’ottica capace di parlare un linguaggio comune e fruibile tra tutte le classi professionali del mondo dell’ottica. L’evento si è tenuto il 16 novembre scorso al centro congressi della Stazione Marittima di Napoli alla presenza di oltre 600 ottici Optometristi professionisti, oculisti e Ortottisti. Il Forum quest’anno ha visto il focus dell’applicazione dell’AI in oftalmica e in medicina oculistica. Un appuntamento importante di formazione e di scambio di idee. E come da tradizione, il congresso è stata anche l’occasione per celebrare i professionisti che si sono contraddistinti per il loro lavoro nel migliorare la vista e la vita delle persone, oltre che per valorizzare l’ottica e l’optometria in Italia.

Il premio è stato istituito con l’intento di stimolare l’impegno di coloro che contribuiscono alla diffusione e al corretto utilizzo di tutte le tipologie di lenti per la risoluzione delle problematiche visive in fase di pre-presbiopia e in tutte le fasi di presbiopia.

“Essere riconosciuti come centro di Eccellenza Nazionale ci riempie di orgoglio e di responsabilità anche perché è un riconoscimento che viene dal settore” ha dichiarato Sonia Salvaggio.

Il premio si struttura inviando da parte dell’ente organizzatore, l’anno precedente alla premiazione, dei clienti che visitano il centro ottico, dove le stesse visite non vengono annunciate e soltanto nella fase finale viene rilasciata la valutazione in base alle varie visite svolte.

“Già l’anno scorso avevamo ricevuto con grande orgoglio la nomination – ha continuato Sonia Salvaggio -, ovvero su 400 punti ottici nazionali selezionati eravamo tra i 10 finalisti nazionali. Quest’anno ci portiamo il trofeo di Eccellenza a casa. Questo è un grande risultato di eccellenza sia per noi e la per la nostra citta! Siamo molto attenti ai bisogni e all’ascolto delle esigenze del cliente, alla consulenza professionale nella scelta del prodotto, e all’assistenza in fase di vendita e post.”

Sonia Salvaggio ha continuando affermando che raggiungere l’eccellenza nella gestione della presbiopia significa stabilire procedure standard di operatività, affiancare il cliente, dal controllo visivo iniziale alla cura del cliente pre e post vendita. Viene riconosciuta la capacità professionale nel dare valore aggiunto a un segmento in cui regna un certo tipo di banalizzazione.

La Presbiopia viene spesso banalizzata e molte volte autogestita. Non si dà valore alla vista, molte volte non si conoscono soluzioni monofocali evolute consolidate da anni, che permettono una visione dinamica, risolvendo cosi l’esigenze di una vita moderna e dinamica. Molte persone vanno incontro a fastidi come emicrania o posture scorrette proprio per una mancata corretta correzione. “Quello che applichiamo tutti i giorni è trovare soluzioni visive per i nostri clienti, la visione è qualità di vita, non può essere banalizzata, questo è la nostra filosofia e chi ci sceglie da tanti anni lo sa bene. Vedere riconosciuto tutto ciò dal settore Ottico Oftalmico Professionale Nazionale è una grande soddisfazione e una grande responsabilità per il futuro”.