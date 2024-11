Caltanissetta. Contrasto alla violenza sulle donne, le iniziative di Soroptimist Club per il 25 novembre: ecco il programma

Da più di un secolo, ovvero dalla fondazione del primo Club nel 1921, le Soroptimiste sono impegnate per contrastare ed eliminare la violenza contro le donne, attraverso azioni di sensibilizzazione su questo problema, anche in collaborazione con Istituzioni che lavorano in questa direzione, utilizzando le migliori e più diverse strategie e programmi di prevenzione.

Il 25 novembre 1960, le sorelle Mirabal, attiviste politiche della Repubblica Dominicana vennero brutalmente uccise per ordine del dittatore del paese, Rafael Trujillo.

Il 7 febbraio 2000, l’Assemblea Generale ONU adottò una risoluzione miliare, la 54/134, designando ufficialmente il 25 novembre come Giornata Internazionale per l’eliminazione della Violenza contro le Donne e invitando governi, organizzazioni internazionali e ONG ad unirsi e fare lo stesso, programmando eventi ed attività per sensibilizzare la consapevolezza dell’opinione pubblica sul tema.

Lo storico, successivo passo è compiuto dall’ONU nel 2008 con la creazione di una nuova entità per l’uguaglianza di genere e l’emancipazione femminile UNWOMEN che dà il via ad una campagna “ORANGE THE WORLD”, che ha nell’arancione il suo segno distintivo, simboleggiante la speranza di un futuro senza violenze basata sul genere, che partendo dal 25 novembre, prosegue per 16 giorni di attivismo fino al 10 dicembre, giornata internazionale dei diritti umani.

A sottolineare che la violenza contro le donne è una violazione dei diritti umani.

Soroptimist International d’Italia, sostiene dal 2016 questa campagna mondiale, ma anche la campagna di comunicazione della Federazione Europea di Soroptimist, che sotto il titolo “READ THE SIGNS” Leggi i segnali, chiede una forte mobilitazione per diffondere la cultura della sensibilizzazione e della prevenzione, per riconoscere i comportamenti pericolosi (gelosia, manipolazione, collera) che possono portare ad una relazione tossica.

Questa campagna quest’anno ha posto l’accento e aggiunto la cyberviolenza, pericolosa forma di violenza resa possibile dalle tecnologie digitali.

Anche il Soroptimist Club Caltanissetta, nell’ambito della “Campagna Orange” ha attivato una serie di eventi: