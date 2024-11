Caltanissetta. Al Liceo Scientifico “Volta” si presenta il libro ““Alfonso Giarrizzo, un patriota intellettuale siciliano del Risorgimento” di Luigi Varsalona

CALTANISSETTA. Venerdì 6 dicembre alle 16 il Liceo scientifico Volta di Caltanissetta nella sala Biblioteca ha il piacere di presentare il libro del prof. Luigi Varsalona (nella foto) “Alfonso Giarrizzo, un patriota intellettuale siciliano del Risorgimento”.

Il testo si presenta quanto mai interessante, sia culturalmente che didatticamente, in quanto trattasi di una figura inedita, operante nel primo decennio post unitario, che mostra come il tema della delusione post-unitaria non è un racconto storiografico-scolastico ma una testimonianza intensamente vissuta da un giovane, che aveva aspirato non solo ad un’Italia ma soprattutto ad un’Italia più giusta.

Alla presentazione interverrà con l’autore don Crapanzano, docente di Antropologia Filosofica alla Facoltà teologica di Palermo. Conduce l’incontro prof. Vito Parisi, Dirigente Liceo scientifico “A. Volta”.