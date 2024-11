Bologna-Monaco: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Altra notte magica per il Bologna in Champions League. Nella quarta giornata della massima competizione continentale, i rossoblù ospitano oggi, martedì 5 novembre, il Monaco al Dall'Ara. Partita importante per gli uomini di Italiano, reduci da due vittorie consecutive in campionato ma senza successi finora in Europa. Il tecnico rossoblù ha detto di non soffermarsi a guardare la classifica, ma se il Bologna vuole sperare nei playoff deve fare punti, soprattutto in casa e contro un avversario ostico sì, ma non impossibile da battere. Finora gli emiliani hanno conquistato un solo punto, alla prima giornata contro lo Shakthar in casa, poi sono arrivate due sconfitte in trasferta contro Liverpool e Aston Villa. Il Monaco invece vola nelle zone alte della classifica con 7 punti conquistati. Il match tra Bologna e Monaco è in programma oggi, martedì 5 novembre, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Bologna (4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema, Casale, Miranda; Moro, Freuler; Orsolini, Fabbian, Dominguez; Castro. All. Italiano

Monaco (4-2-3-1): Majecki; Vanderson, Kehrer, Singo, Caio Henrique; Zakaria, Camara; Ben Seghir, Minamino, Akliouche; Embolo. All. Hutter Bologna-Monaco sarà trasmessa in diretta esclusiva sui canali Sky Sport e visibile anche in streaming su Now e sull'app SkyGo. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)