Agrigento Capitale della Cultura 2025, “Coinvolgere Caltanissetta nel progetto?”: l’interrogazione consiliare dei consiglieri Turturici e Vagginelli

I consiglieri comunali Armando Alessandro Turturici e Carlo Vincenzo Vagginelli, rispettivamente rappresentanti dei movimenti politici “Futura – costruiamo insieme la città” e il Partito Democratico di Caltanissetta, hanno presentato un’interrogazione consiliare avente a oggetto “la partecipazione di Caltanissetta al progetto di Agrigento Capitale della Cultura 2025″In un momento così cruciale per il nostro territorio, con il riconoscimento di Agrigento come Capitale della Cultura 2025, riteniamo che sia fondamentale unire le forze, valorizzando le straordinarie affinità culturali, storiche e territoriali che legano Caltanissetta ad Agrigento. Un’opportunità che non possiamo lasciarci sfuggire, ma che, anzi, deve rappresentare un punto di partenza per nuove sinergie, collaborazioni e progetti condivisi, che portino beneficio all’intera Sicilia centrale. Siamo convinti che la cultura possa essere una leva fondamentale per il rilancio turistico e sociale del nostro territorio. Con questo spirito, abbiamo presentato un’interrogazione consiliare per sollecitare l’amministrazione a esplorare e avviare iniziative che coinvolgano Caltanissetta nel progetto di Agrigento Capitale della Cultura 2025. In particolare, abbiamo suggerito la creazione di itinerari culturali comuni, eventi che celebrino la nostra storia letteraria, e l’organizzazione di iniziative che uniscano le tradizioni delle due città, creando così un ponte di attrazione turistica e culturale. Non intendiamo solo porre l’accento sulle opportunità che un progetto del genere potrebbe portare, ma anche sull’importanza di un approccio partecipativo che coinvolga tutta la comunità. L’amministrazione ha di fronte una grande opportunità, e noi siamo pronti a lavorare insieme, con serietà e passione, per realizzare progetti che possano rendere Caltanissetta protagonista di un cambiamento positivo.