A San Cataldo “Passeggiata arrabbiata: la voce di tutte”per dire basta a femminicidi e violenze di genere

SAN CATALDO. La Città di San Cataldo dice no alla violenza di genere e il 25 novembre prossimo alle 18,30 ha organizzato un raduno in corso Sicilia – via G. Meli. Nella circostanza di svolgerà una “Passeggiata arrabbiata: la voce di tutte”.

A darne comunicazione è stato il sindaco Gioacchino Comparato e l’assessore comunale alle pari opportunità Marianna Guttilla. Si tratterà di un corteo rumoroso per dire basta a femminicidi e violenze di genere. Previsto un flash mob con la scuola di ballo Tania Dance, testimonianze, monologo e la deposizione di fiori sulla Panchina Rossa.