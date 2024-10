Vagava in stato confusionale sulla A18 Catania-Messina, anziano salvato dalla Polizia Stradale

Vagava a piedi in stato confusionale lungo l’autostrada A18 Catania-Messina e alla fine è stato salvato dalla polizia stradale. Protagonista dell’episodio, avvenuto nei giorni scorsi ma reso noto soltanto oggi, un 85enne che grazie all’intervento di una pattuglia del commissariato Giardini Naxos è stato tratto in salvo e trasportato all’ospedale di Giarre. Erano le 17 quando, nei pressi dello svincolo di Giarre, sulla carreggiata in direzione Messina, la pattuglia ha notato da lontano l’uomo camminare a piedi lungo la corsia di sorpasso tra i veicoli che sfrecciavano ad alta velocità. Gli agenti, resisi conto del pericolo, hanno salvato l’anziano che era visibilmente impaurito e sotto choc dopo essersi allontanato dalla struttura che lo ospitava. Alla fine è stato trasportato in ospedale e affidato ai servizi sociali.