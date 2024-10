Terza Categoria. Alla prima di campionato vittorie per Real Suttano, Acquaviva, Delia e Montedoro

Subito gol ed emozioni nel campionato di Terza Categoria. La prima giornata ha proposto scontri parecchio interessanti. Il Real Suttano ha battuto fuori casa il Sutera 0-1 con una rete di Calì.

La Buterese, invece, è stata battuta in casa 0-1 dall’Acquaviva con rete decisiva di Lo Conte. Match scoppiettante, invece, tra Delia e Bompensiere Family. S’è imposta 3-2 la compagine deliana con la doppietta di Mancuso e la rete di Genova, mentre per i bompensierini sono andati a segno Touray e Puma.

Vince all’esordio anche il Montedoro del presidente Luigi Pulci che ha battuto 2-0 la squadra B del Riesi 2002. A segno per i montedoresi Galante e Saad. Infine, Saraceno e Caterinese hanno pareggiato 2-2 una gran bella partita che ha riservato non poche emozioni. In gol per gli agrigentini Ninotta e Puccio, mentre per i caterinese Trubia e Sangiorgio hanno realizzato le reti del pari.

Classifica: Real Suttano, Acquaviva, Delia e Montedoro 3, Caterinese, Saraceno, Marianopoli e Tre Torri 1, Sutera, Buterese, Riesi 2002 e Bompensiere Family 0.