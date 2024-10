Serie D. Una Sancataldese battagliera e attenta piega 1-0 il Pompei: gol decisivo del giovanissimo Germano (2007)

Prima vittoria per la Sancataldese in campionato. La squadra di Orazio Pidatella ha battuto 1-0 il Pompei. La rete decisiva è arrivata dopo appena 10 minuti di gioco grazie al giovanissimo Mario Antonio Germano (classe 2007) che ha infilato la porta campana (nella foto) dopo una bella azione sviluppatasi sulla fascia destra e conclusa dal giovane verdeamaranto.

Il gol del vantaggio ha messo le ali ad una Sancataldese che ha prodotto tanta corsa, ma che ci ha anche messo tanto cuore. Per altro, contro un Pompei che ha confermato la sua temibilità grazie ad una prestazione sorniona, senza che tuttavia la Sancataldese gli consentisse di concludere in maniera vincente dalle parti di un attento Dolenti.

Nel secondo tempo ancora tanta grinta, carattere e attenzione per una Sancataldese che ha così portato a casa la sua prima vittoria in campionato contro un avversario di valore e spessore. Un risultato che, certamente, permette ai verdeamaranto di affrontare il derby con la Nissa di mercoledì prossimo nelle condizioni ideali in termini di morale e aspettative.

Come sempre notevole il contributo che il Commando Neuropatico ha dato alla squadra. Il pubblico del Valentino Mazzola ha sostenuto Calabrese e compagni dall’inizio alla fine nel contesto di un match scacciacrisi che ha permesso alla Sancataldese di raccogliere la prima gioia in campionato.

Con il successo odierno, la Sancataldese va a quota 7 in classifica e aggancia proprio la Nissa che affronterà mercoledì nel derby del Tomaselli a Caltanissetta. (Foto Sancataldese Calcio Official)