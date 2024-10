Serie D. Per la Sancataldese trasferta impegnativa sul campo della Vibonese

Nella tana della terza in classifica senza paura e con la voglia di uscirne imbattuta. E’ quanto intende fare la Sancataldese che domenica alle 15 affronta fuori casa la Vibonese.

Match sulla carta difficile per i verdeamaranto che, tuttavia, hanno fin qui dimostrato di essere per tutti un avversario ostico e mai domo. Una squadra, quella di Orazio Pidatella, che è cresciuta parecchio a livello calcistico ma che ha bisogno di un acuto importante per svoltare in questo campionato.

L’occasione arriva con questo Vibonese – Sancataldese, gara nella quale i verdeamaranto dovranno tirar fuori tutta la loro proverbiale grinta e personalità per riuscire a centrare l’imbattibilità o, meglio ancora, la vittoria anche in terra calabra. Anche perchè in 5 gare, la Sancataldese ha perso una sola volta con l’Akragas, ma ha pareggiato le altre 4 gare, e non ha ancora vinto una sola volta. Ecco perchè la vittoria è parecchio attesa nell’ambiente verdeamaranto.

Anche a Vibo Valentia i tifosi del gruppo organizzato Commando Neuropatico saranno presenti per sostenere una Sancataldese che dovrà veramente dare il massimo in una gara nella quale sarà fondamentale approcciarla bene, ma anche nella quale sarà altrettanto fondamentale riuscire a lasciare la propria impronta in termini di personalità, carattere e voglia di vincere. Arbitrerà Vibonese – Sancataldese Marco Ferrara di

Roma 2, con guardalinee Valerio Brizzi di Aprilia e Davide Gneo di Latina. (Foto Sancataldese Calcio Official).