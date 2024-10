San Cataldo. Vestiari abbandonati davanti la sede: chiuso il Centro raccolta Caritas parrocchiale della Chiesa Madre

SAN CATALDO. L’arciprete don Alessandro Giambra ha reso noto che da oggi il centro di raccolta della Caritas parrocchiale della Chiesa Madre è chiuso. L’Arciprete ha dunque stabilito – almeno per ora – di chiudere il centro di raccolta del vestiario. Nonostante le indicazioni e le innumerevoli volte in cui è stato chiesto di non buttare come spazzatura i vestiti e lasciarli fuori all’aperto, si continua con questa prassi vietata.

In realtà, è stato spiegato a più riprese che non si viene nel centro per abbandonare vestiari ma per donare a chi ha bisogno. Tutto questo, pertanto, è un’offesa alla dignità dei poveri. La persona che ha lasciato i sacchi fuori (nonostante i diversi cartelli), è stata pertanto pregata di ritirare tutto il vestiario abbandonato in precedenza entro oggi.