San Cataldo. Il 21 ottobre al via i lavori alla condotta fognaria di via Vittorio Veneto

SAN CATALDO. Il sindaco Gioacchino Comparato ha informato la cittadinanza che, a seguito di indagini condotte per risolvere i problemi legati agli allagamenti su via Carducci, è stata riscontrata una problematica alla condotta fognaria in via Vittorio Veneto (tratto compreso tra Via Trento e Via L. Capuana) che necessita di interventi.

Pertanto, a partire da lunedì 21 ottobre sul tratto interessato, ci saranno dei disagi sul traffico veicolare. “Dopo le prime indagini – ha detto il sindaco – saremo in grado di comunicare gli ulteriori lavori da effettuare e il tempo necessario per portarli a termine. Sarà nostra cura aggiornare i cittadini sulla data di conclusione dei lavori. Ci scusiamo per il disagio e vi ringraziamo per la collaborazione”.