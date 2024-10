San Cataldo. Gatti a rischio avvelenamento: intervento delle Guardie zoofile del WWF Italia

SAN CATALDO. Dopo le morti sospette di alcuni gatti in una colonia felina nel Comune di San Cataldo, le guardie zoofile Wwf del Nucleo provinciale di Caltanissetta hanno avviato le indagini ed eseguito gli accertamenti del caso.

Terminata una prima bonifica del sito, le Guardie WWF hanno anche apposto dei cartelli informativi per la cittadinanza in ordine al rischio di presenza di esche e bocconi avvelenati. Le attività di polizia giudiziaria sono state condotte in stretta collaborazione con i Servizi di sanità veterinaria dell’ ASP Caltanissetta e con la Polizia municipale di San Cataldo.