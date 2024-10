San Cataldo. Emesse le bollette Tari per gli anni 2019 e 2020: il pagamento può avvenire entro 60 giorni

SAN CATALDO. Il sindaco Gioacchino Comparato e l’assessore comunale ai tributi Michele Falzone hanno informato la cittadinanza che sono state emesse le bollette TARI per gli anni 2019 e 2020 per come determinati dalla Commissione Straordinaria. Gli importi indicati possono essere versati senza l’applicazione di sanzioni se il pagamento avviene entro 60 giorni dalla data di ricezione dell’avviso.

Per chi desidera rateizzare l’importo, è possibile richiedere la rateizzazione entro i 60 giorni dalla data di notifica del pagamento. Anche in questo caso, non verranno applicate sanzioni.

Per ulteriori informazioni o per richiedere la rateizzazione, è possibile contattare gli uffici Soget, di seguito il link, per prendere l’appuntamento: https://servizi.sogetspa.it/…/crea_appuntamento.xhtml