Ragusa. Nascondeva droga in garage, arrestato 23enne

Oltre mezzo chilo di droga nascosto in garage. A scoprilo sono stati i carabinieri che hanno arrestato a modica un 23enne incensurato. Il giovane è stato fermato insieme ad altri due ragazzi mentre era a bordo di un’auto e nella vettura, oltre che un forte odore di hashish, i militari hanno trovato anche due bilancini di precisione. La perquisizione è stata così estesa anche alle abitazione dei tre giovani, dove è stato rinvenuto altri bilancini e materiale per il confezionamento delle dosi. In un garage nella disponibilità del 23enne, invece, c’erano 600 grammi di hashish, suddivisi in vari panetti. Per il giovane sono scattate le manette, mentre tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro penale.