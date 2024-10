Questura Caltanissetta, rimpatriati quattro clandestini fermati sulla strada statale 115 “Gela – Licata”

L’equipaggio di una volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gela nella notte di martedì scorso, nel transitare per la strada statale 115 “Gela – Licata” ha notato quattro persone che procedevano a piedi sul margine della carreggiata. I predetti sono stati condotti al Centro per Rimpatriati di Pian del Lago di Caltanissetta per gli accertamenti e, dopo il controllo eseguito sulla banca dati interforze, sono stati identificati; di nazionalità tunisina, privi di permesso di soggiorno e quindi irregolari sul territorio nazionale. In particolare, uno di essi, un 21enne, era già stato in clandestinità nel nostro Paese e rimpatriato nel novembre del 2022. I quattro stranieri irregolari questa mattina, al termine dell’iter amministrativo eseguito dall’Ufficio Immigrazione della Questura, sono stati accompagnati all’aeroporto “Falcone-Borsellino” di Palermo e rimpatriati nel loro Paese di origine.