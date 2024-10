Palermo. 25enne tenta rapina nei pressi della stazione centrale, arrestato

Gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un giovane ghanese di 25 anni, nei pressi dell’area adiacente alla stazione ferroviaria centrale, a Palermo. L’attenzione dei poliziotti è stata attirata dai movimenti scomposti e agitati di un capannello di tre persone. Subito intervenuti per dirimere quello che sembrava un acceso litigio, gli agenti hanno appreso che l’alterco era connesso ad un precedente episodio di rapina compiuta da uno dei tre. In particolare, hanno scoperto che il giovane, non soltanto si era reso responsabile di un tentativo di rapina ma risultava gravato da un provvedimento di cattura ineseguito per una condanna riportata a 5 mesi e 28 giorni, avendo compiuto reati per droga. Il 25enne è stato tratto in arresto in esecuzione del provvedimento di cattura e del reato di tentata rapina.