Mussomeli, pulizia nell’area cimiteriale. In campo anche i forestali

MUSSOMELI – Al camposanto, stamattina , come da tradizione, in molti erano intenti alle pulizie delle tombe dei propri cari, proprio in occasione dell’imminente ricorrenza della Commemorazione dei defunti. I viali del Camposanto erano puliti, essendo stata interessata tutta l’area cimiteriale anche con lavori di scerbatura dei giorni scorsi, grazie alla collaborazione istituzionale – come ha precisato l’assessore Michele Spoto – tra il Comune di Mussomeli e il Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale – Servizio per il Territorio di Caltanissetta, con l’impiego degli operai forestali, a cui è andato il ringraziamento dell’assessore Spoto e del sindaco Catania; ringraziamento anche per il Dott. Antonio Michele Valenti e il Geom. Salvatore La Cagnina per la disponibilità e collaborazione a tale riguardo.E’ auspicabile che, facendo anche noi la nostra parte. sia sempre mantenuto il decoro cimiteriale per il rispetto di tutti i defunti.