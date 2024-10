Motori. Presentato al foyer del Teatro Margherita il 3° Slalom Babbaurra – Caltanissetta in programma il 3 novembre

CALTANISSETTA. Giovedì 31 Ottobre, presso il foyer del Teatro Comunale Regina Margherita di Caltanissetta, si è svolta la conferenza stampa di presentazione della gara Slalom Babbaurra-Caltanissetta. Dopo il successo delle precedenti due edizioni, ritorna la gara di abilità valevole per il Campionato Regionale e organizzata dalla società nissena Tempo s.r.l. nella persona di Eros Di Prima.

Grande la soddisfazione espressa per il numero di adesioni ricevute. Settanta infatti saranno i concorrenti che prenderanno parte alla manifestazione. Soddisfazione condivisa anche dall’assessore allo sport del comune nisseno Dott.Toti Petrantoni e dalla Dott.ssa Falcone a rappresentanza dell’amministrazione comunale.

Quanto al programma: sabato 2 Novembre, a partire dalle ore 15:00, verranno effettuate le verifiche tecniche e sportive presso i locali messi a disposizione dall’ASP Caltanissetta sita in via Luigi Monaco. In questa occasione sarà effettuato uno screening mammario .Per gli appassionati l’appuntamento è domenica 3 Novembre. I motori verranno accessi alle 8:30 per la ricognizione del percorso cui seguiranno le tre manche di gara. La premiazione finale si svolgerà nel parco Dubini.

Ecco gli iscritti: