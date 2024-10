Migranti in Albania, Cdm vara decreto su Paesi sicuri

(Adnkronos) –

Il Consiglio dei ministri ha dato via libera al decreto legge sui Paesi sicuri che mira a 'blindare' gli hotspot in Albania dopo l'annullamento dei primi respingimenti deciso dalla magistratura. La misura 'trasla' l'elenco dei 22 Paesi considerati sicuri dal decreto interministeriale della Farnesina, l'Interno alla Giustizia, a un decreto ad hoc, con l'obiettivo di renderlo norma primaria. ''Il decreto riassume in legge di fonte primaria l'indicazione dei paesi sicuri, si tratta di un elencazione che riguarda 19 Paesi sugli originari 22. Abbiamo escluso il Camerun, la Colombia e la Nigeria'', ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi in conferenza stampa. Quella della Corte di Giustizia Europea è una ''sentenza molto complessa e articolata e molto probabilmente non è stata ben compresa'', dai giudici del Tribunale di Roma, ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)