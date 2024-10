Gela. Il figlio e la nipote di Eyvind Hytten ricevuti dal Sindaco Terenziano Di Stefano e dall’assessore alla Cultura Viviana Altamore

Il figlio e la nipote di Eyvind Hytten, autore insieme Marco Marchioni del libro “Industrializzazione senza sviluppo: Gela: una storia meridionale” (Milano, Franco Angeli, 1970), rispettivamente Mario e Romina, sono stati ospiti in città alcuni giorni. Ieri sono stati ricevuti dal Sindaco Terenziano Di Stefano e dall’assessore alla Cultura Viviana Altamore.

Accompagnati dallo storico Nuccio Mulè, Pino Canizzaro (creatore di Gela in miniatura), il direttore del Corriere di Gela Rocco Cerro, Marchioni ha ricordato la sua adolescenza trascorsa a Gela nel periodo in cui il padre lavorava al testo del libro divenuto poi iconico per i suoi contenuti allora “rivoluzionari”. Proprio a Hytten e Marchioni sono dedicati due busti all’interno del parco Gela in miniatura.

Il norvegese Eyvind Hytten era un professore di Filosofia morale all’Università di Oslo. Venne in Sicilia per studiare le ingiustizie sociali, accompagnato dalla moglie. I due vissero per anni a Partinico e poi a Gela. Fu l’Eni a volere lui e Marco Marchioni in Sicilia. Gli autori del libro indirizzarono la loro analisi verso la negazione di un modello di sviluppo in grado di accomunare crescita economica e benessere.

Il Sindaco ha donato un gagliardetto con lo stemma del Comune, il libro di Salvatore Parlagreco sulla leggenda di Eschilo ed un riproduzione del minotauro.