Campofranco. Iniziati i lavori di rifacimento della pavimentazione in via Vittorio Emanuele

CAMPOFRANCO. Sono iniziati i lavori di rifacimento della pavimentazione di Via V. Emanuele. Si tratta di un progetto, che come ha avuto modo di sottolineare l’attuale amministrazione comunale, è stato messo a punto per dare funzionalità e restituire alla cittadinanza uno spazio che necessitava di simile intervento.

Il progetto in questione, in effetti, era atteso da anni e che si sta finalmente mettendo in atto facendo in modo di riqualificare uno degli spazi più importanti del centro abitato campofranchese.