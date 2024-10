Caltanissetta. Svolto incontro tra il Comune, il mondo della scuola e Caltaqua: discussa una strategia comune per garantire una costanza della distribuzione idrica

Si è svolto al Foyer del Teatro Regina Margherita di Caltanissetta un incontro tra l’amministrazione comunale, i referenti del Libero Consorzio comunale di Caltanissetta, il referente dell’Ufficio Scolastico Provinciale Caltanissetta ed Enna, i dirigenti scolastici del Comune di Caltanissetta e i referenti di Caltaqua.

“L’emergenza idrica sta avendo un impatto sostanziale nella vita dei cittadini e, ovviamente, si ripercuote anche nelle dinamiche di gestione organizzativa degli istituti scolastici del Comune di Caltanissetta ed è per questo che ho ritenuto opportuno organizzare un incontro nel quale evidenziare le criticità riscontrate e armonizzare le strategie da mettere in atto” ha spiegato l’assessore alla pubblica istruzione Vincenzo Lo Muto introducendo l’incontro convocato su suo impulso.









Erano presenti il sindaco di Caltanissetta Walter Tesauro, gli assessori alle politiche sociali Ermanno Pasqualino e all’Ambiente Oscar Aiello, il rappresentante dell’USP Caltanissetta ed Enna Alessandra Belvedere, il rappresentante del Libero Consorzio comunale di Caltanissetta Giuseppe Lunetta, il direttore tecnico di Caltaqua Massimo Chiarelli e il responsabile della gestione delle reti idriche Giuseppe Virgolini.

Hanno accolto l’invito a partecipare tutti i dirigenti degli istituti comprensivi della città di Caltanissetta oltre che i dirigenti delle scuole superiori Rapisardi – Da Vinci, del CPIA Caltanissetta – Enna, del G. Galilei e reggente del R. Settimo, i professori Michele Lunetta del Sen. A. Di Rocco, Pasquale Mastrosimone del S. Mottura e Giusy Iannuzzo del R. Settimo.

“Siamo a disposizione delle scuole per implementare l’attuale piano di rifornimento con le autobotti al fine di garantire una quantità di acqua adeguata a garantire il servizio all’interno delle scuole” ha proseguito il direttore tecnico Massimo Chiarelli.

“Gli istituti scolastici, dato il servizio svolto e la grande mole di utenza, necessitano di un intervento differente e talvolta aggiuntivo rispetto a quello erogato al resto della città – ha aggiunto il sindaco Tesauro -. Sapere come intervenire con tempestività consente di ridurre il disagio vissuto dagli studenti e consente a Caltaqua di poter programmare meglio i servizi di distribuzione integrativa”.

Una programmazione che il Comune di Caltanissetta, in sinergia con il Libero Consorzio dei comuni di Caltanissetta, ha voluto estendere a tutte le istituzioni scolastiche facendosi carico delle esigenze di tutti gli allievi, dai più piccoli che frequentano il nido comunale ai più grandi che si orientano verso il diploma di scuola media superiore. “Vogliamo essere un punto di riferimento per qualsiasi necessità possa essere di nostra competenza per una efficace ed efficiente sinergia tra gli enti pubblici – ha concluso l’assessore Lo Muto -. Ho invitato i dirigenti ad incrementare la vigilanza interna ai propri istituti al fine di evitare maldestre dimenticanze da parte degli studenti e uno spreco di risorse idriche a causa di rubinetti involontariamente lasciati aperti. Al contempo ho invitato un controllo sugli impianti idraulici per assicurarsi un funzionamento efficiente e un’assenza di perdite d’acqua lungo il condotto”.