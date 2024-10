Caltanissetta. Noi Moderati, turismo minerario: incontro con il Commissario del Libero Consorzio Dorotea Di Trapani

Lo scorso 7 ottobre durante il primo episodio della seconda stagione di ModerataMente, l’iniziativa di approfondimento politico & culturale di NOI MODERATI Caltanissetta, si è parlato di turismo minerario e delle possibili ricadute in termini di sviluppo per la collettività nissena. Da qui l’idea dell’incontro che si è tenuto oggi 23 ottobre 2024 con il Commissario del libero consorzio Ing. Dorotea Di Trapani alla presenza del Segretario Generale Dott. Eugenio Maria Alessi per presentare un progetto di respiro provinciale per la valorizzazione del territorio, della storia delle miniere dall’ascesa alla decadenza, con l’ottimistica visione di proiettare la provincia di Caltanissetta in alto tra le mete turistiche in Sicilia. La rappresentanza ha chiesto la disponibilità ad aprire un tavolo tecnico sulla valorizzazione del Museo mineralogico cittadino e sulle possibili soluzioni per renderlo fruibile ai visitatori. Si è parlato anche di turismo minerario proiettato alla valorizzazione dei siti archeologici nell’opportunità di legare al sistema di rete le realtà viciniori; il Museo mineralogico e paleontologico della Zolfara, i Parchi minerari del centro Sicilia, il Patrimonio minerario della Sicilia centro meridionale e i Parchi archeologici provincia Caltanissetta sono solo alcuni dei luoghi su cui attivare l’iniziativa Caltanissetta 2035, “il cuore che batte”. Fare dell’intera provincia il luogo di interesse per i siti di prossimità e diventare Hub turistico sviluppando la rete della recettività alberghiera e dei B&B. La centralità, la vivibilità e il costo della vista contenuto sono attrattivi e sono un elemento distintivo per un’offerta di valore per migliaia e miglia di turisti, nella maggior parte stranieri che già cominciano tiepidamente ad avvicinarsi spontaneamente. Caltanissetta 2035, sarà il contenitore di tutte le iniziative di sviluppo identitario. In ambito cittadino, per quel che riguarda il museo, la delegazione di Noi Moderati ha proposto diverse soluzioni, che passano dal coinvolgimento dell’amministrazione regionale con il servizio turistico regionale che potrebbe offrire supporto per l’apertura a soluzioni più open con l’affido a cooperative sociali per l’operatività 7 giorni su 7. A valle del profittevole confronto, dove la commissario si è riservata di verificare lo stato dell’arte sulle condizioni del museo si è stata indetto il prossimo direttivo che si terrà alla presenza del coordinatore regionale Massimo Dell’Utri, il provinciale ed il comunale, rispettivamente Angelo Fasulo e Enzo D’anna, i consiglieri Oriana Mannella, Salvatore Mazza, Vincenzo Piscopo e gli assessori Ermanno Pasqualino e Pierpaolo Olivo, all’ordine del giorno la nomina degli organi direttivi e le priorità individuate per l’imminente incontro con gli alleati del centro destra della città di Caltanissetta.