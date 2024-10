Caltanissetta. Insediata al Comune il nuovo Segretario Generale Cinzia Chirieleison

Si è insediata questa mattina, 16 ottobre, il nuovo Segretario Generale del Comune di Caltanissetta: la dott.ssa Cinzia Chirieleison.

Succeduta al dott. Calogero Ferlisi, la dott.ssa Cinzia Chirieleison, originaria di Messina, ha messo a servizio le sue competenze professionali in diversi Comuni delle province di Enna, Agrigento, Messina e Reggio Calabria. Lascia il mandato al Comune di Canicattì, nel quale è stata in servizio come titolare, mantenendo il ruolo di Commissario Straordinario al Comune di Giardini Naxos.

Ha dichiarato Cinzia Chirieleison: “Ringrazio il Sindaco per la fiducia che mi ha accordato. Sono contenta di essere in questa città che per un Segretario rappresenta una sede prestigiosa in quanto capoluogo di provincia.”

Ha continuato affermando che il Comune di Caltanissetta rappresenta un punto di approdo importante nella sua carriera professionale e che inizierà “questa avventura con grande entusiasmo ed energia, con l’impegno e la dedizione che hanno sempre caratterizzato il mio approccio lavorativo.”

“Sono convinta che la struttura mi fornirà il supporto necessario per raggiungere in sinergia con l’Amministrazione ciò che sta a cuore a tutti noi, ovvero garantire il buon andamento dell’azione amministrativa nel rispetto della legalità attraverso lo studio e l’approfondimento, che sono gli strumenti imprescindibili per ogni pubblico funzionario. Ringrazio tutti per l’accoglienza calorosa, avverto forte il senso di responsabilità nel ricoprire un ruolo di grande aspettative, in quanto il Segretario funge da ponte fra macchina burocratica e organi politici, due dimensioni che devono essere direzionati verso un unico percorso per garantire un servizio di Pubblica Amministrazione efficace ed efficiente. Al fianco avrò una squadra di grande livello, con cui sono certa opererò in sinergia”.

E in riferimento alla presentazione del nuovo Segretario avvenuta questa mattina giunge una nota firmata dai consiglieri Felice Dierna, Annalisa Petitto, Calogero Palermo, Vincenzo Cancelleri, Luigi Bellavia, Armando Turturici, Carlo Vagginelli, Roberto Gambino, Federica Scalia:

“Veniamo a conoscenza che oggi, alle ore 10:30, presso la Sala Gialla, sarà presentata la nuova Segretaria Generale del Comune di Caltanissetta, dott.ssa Cinzia Chirieleison. L’Amministrazione non ha avuto il garbo istituzionale di presentarla ai consiglieri comunali.

Il sindaco forse dimentica che il segretario comunale è l’organo di garanzia del Consiglio Comunale. Come sopra, esprimiamo il nostro rammarico per il mancato invito alla presentazione.”