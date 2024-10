Caltanissetta, al cimitero “Angeli” una cerimonia commemorativa per le vittime dei naufragi

Questa mattina al cimitero “Angeli” di Caltanissetta si è tenuta una cerimonia commemorativa, organizzata dall’ufficio diocesano Migrantes, nell’ambito della Giornata della Memoria e dell’accoglienza, in omaggio alle vittime dei naufragi.

“La città di Caltanissetta è sempre stata accogliente, solidale e custode della memoria di chi, cercando un futuro migliore, ha lasciato la propria patria natia finendo, tristemente, per perdere la vita in mare – ha dichiarato l’assessore Aiello in rappresentanza del sindaco Walter Tesauro e l’intera amministrazione -. Il nostro Comune, per 40 di loro, è diventato il luogo di eterna dimora”.

Il 3 ottobre è diventata la Giornata della Memoria e dell’Accoglienza, istituita dal 2016 per ricordare e commemorare le vittime dell’immigrazione e promuovere iniziative di sensibilizzazione e solidarietà.

Si rammenta la data 3 ottobre 2013 dove, a Lampedusa in un naufragio persero la vita 368 persone. Bambini, donne e uomini che cercavano di raggiungere l’Europa nel disperato tentativo di trovare sicurezza.