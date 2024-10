Calcio Under 19. Avvio vincente per la Nissa: superata 4-3 l’Enna con doppiette di Torregrossa e Camara

Esordio positivo per la Nissa Under 19 che ha battuto l’Enna 4-3. Vantaggio biancoscudato con un gran gol del centrocampista Torregrossa. Reazione gialloverde con il pareggio e il sorpasso degli ospiti che hanno chiuso il primo tempo avanti di una rete. Nella ripresa, i biancoscudati hanno cercato di pareggiare, ma sono sempre i gialloverdi a trovare la via del gol realizzando l’1-3.

A quel punto, la squadra di Giacomo Serafini ha dapprima accorciato le distanze con Camara e poi agguantato il pari con Torregrossa su calcio di punizione. A quel punto, la sfida s’è decisa a favore della Nissa grazie alla seconda rete di Camara che è stata anche quella che s’è rivelata decisiva per le sorti del match che, dunque, segna un avvio di campionato positivo per la Nissa Under 19.