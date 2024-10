Calcio Juniores. La Nissa pareggia in casa 1-1 contro un ostico Licata: non basta il gol capolavoro di Benny Torregrossa

S’è chiuso in pareggio 1-1 il match tra Nissa e Licata valevole per la 4^ giornata del campionato regionale “Juniores”. Partita equilibrata con un tempo per parte. I biancoscudati partono forte e vanno subito in vantaggio con Benny Torregrossa su calcio di punizione. La Nissa avrebbe potuto mettere la partita al sicuro, ma la prima frazione di gioco s’è chiusa con un solo gol di vantaggio.

Nella ripresa reazione del Licata che è riuscito a pareggiare il conto. La Nissa cerca di riportarsi sotto per provare a riportarsi in vantaggio, ma nel finale di gara sono gli ospiti ad avere l’occasione più ghiotta per fare bottino pieno con un rigore che però viene neutralizzato brillantemente da un super Russo abile a respingere la conclusione dagli undici metri.

Una parata dopo una prestazione maiuscola che vale l’imbattibilità dei biancoscudati. La squadra di Giacomo Serafini, dopo quattro partite di campionato è seconda in classifica a -1 dalla capolista Siracusa. Ora, testa al prossimo importante impegno a Barcellona Pozzo di Gotto, contro i pari età dell’Igea Virtus.