Attivato l’infermiere di Comunità a San Mauro Castelverde (Pa): “Passo avanti per la salute e il benessere dei cittadini”

“Siamo lieti di annunciare – comunica il sindaco Giuseppe Minutilla – l’attivazione del servizio di Infermiere di Comunità nel nostro piccolo paese di San Mauro Castelverde, un’importante iniziativa che mira a migliorare la salute e il benessere dei nostri cittadini, garantendo un’assistenza sanitaria più vicina e personalizzata.”

In pratica, per le necessità sanitarie, a San Mauro Castelverde, il cittadino si potrà rivolgere anche all’infermiere di comunità che sarà in grado di rispondere alle esigenze di salute della popolazione che non avrà la necessità di spostarsi dal paese.

La proposta dell’amministrazione comunale è stata accolta dal Distretto Sanitario n. 33 dell’ASP di Palermo, che mette a disposizione un infermiere che effettuerà a titolo gratuito prestazioni riguardanti la rilevazione dei parametri vitali, l’educazione sanitarie ed il supporto all’autocura. Previa richiesta del medico di medicina generale, potranno essere erogate altre procedure terapeutiche, di seguito definite, di competenza infermieristica.

“L’attivazione del servizio di Infermiere di Comunità a San Mauro – afferma la vice sindaca Santina Pedevillano – rappresenta un importante passo per la nostra amministrazione, che continua a lavorare per garantire servizi di qualità ai propri cittadini. Siamo convinti che questo nuovo servizio contribuirà a migliorare la qualità della vita nella nostra comunità e a rendere San Mauro Castelverde un luogo sempre più attento alle esigenze di salute dei suoi abitanti.”

Il servizio verrà avviato solo a seguito di un numero congruo di prenotazioni. Le prestazioni verranno effettuate nei locali della guardia medica negli orari antimeridiani nei giorni da stabilire in base al numero delle richieste. Per informazioni rivolgersi al Vicesindaco Santina Pedevillano e all’assistente sociale Concetta Bisconti.