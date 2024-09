Solo una brutta disavventura che non s’è trasformata fortunatamente in tragedia. E’ quanto successo ad una turista scozzese di 63 anni scomparsa in mare a Capo Gallo a Palermo.

La donna era stata immediatamente ricercata dalla capitaneria di porto e dai sub dei vigili del fuoco. Si era temuto il peggio, ma così, fortunatamente, non è stato in quanto è stata ritrovata in buona salute. La donna è infatti tornata a nuoto a riva nella zona della Motomar. L’allarme è pertanto rientrato.

Fonte: Ansa.