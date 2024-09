Suzuki GSX-8R Legend Edition, in vendita solo online

(Adnkronos) – La Suzuki GSX-8R Legend Edition è stata presentata in occasione del Salone Auto Torino 2024.

In questa occasione, diversi piloti che hanno scritto la storia del motociclismo, sono stati ospiti nello stand Suzuki, da Loris Capirossi, pluricampione del Mondo ed ex pilota a Livio Suppo, Team Manager con sei piloti MotoGP e capo del Team Suzuki MotoGP nel 2022. Quattro versioni che rendono omaggio a quattro piloti iconici del motociclismo, Franco Uncini, Marco Lucchinelli, Loris Capirossi e Kevin Schwantz.

Saranno realizzati solo 5 esemplari per livrea, 20 in totale, tutti dotati di cover monoposto. Motore bicilindrico parallelo da 83 CV a 8.500 giri al minuto, coppia massima di 78 Nm a 6.800 giri al minuto, la giapponese sfoggia una dotazione da supersportiva. Telaio con forcellone in alluminio, semi manubri in alluminio forgiato e forcella a steli rovesciati, la strumentazione è a colori con display TFT, l’impianto di illuminazione è full LED. Completa è anche la dotazione elettronica che comprende raffinati controlli elettronici, tutti integrati nel Suzuki Intelligent Ride System di serie. Tramite il Suzuki Drive Mode Selector, il pilota può selezionare tre mappe motore, Active, Basic e Comfort, anche il Suzuki Traction Control System può essere impostato su tre livelli. Il cambio è elettronico. Per prenotarla basta un acconto per poi essere ricontattati entro due giorni dal Concessionario di riferimento. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)