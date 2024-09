Serie D. Il 3 settembre ci sarà la presentazione ufficiale della Sancataldese

Sarà presentata nella giornata di martedì 3 settembre la Sancataldese. Una presentazione in grande stile che prenderà il via alle ore 19.30 presso il locale Marea a San Cataldo. Ci sarà la presentazione della squadra ai tifosi ma anche della nuova maglia ufficiale della stagione 2024/2025. Presenti l’intero staff tecnico, gruppo squadra e dirigenti.

Sarà un modo “conviviale” per stare qualche ora assieme ai tifosi per preparare l’inizio della nuova stagione condividendo la passione per i colori verdeamaranto. Nel corso della serata saranno sorteggiati gadget e ci sarà una sorpresa davvero gustosa.