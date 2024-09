“Scuole aperte per il territorio” presso l’I.C. “Puglisi” di Serradifalco, Milena e Montedoro

Con l’avvio del nuovo anno scolastico 2024/2025, l’Istituto Comprensivo Statale “Puglisi” di Serradifalco, guidato dalla dirigente scolastica Valeria Vella, si prepara a inaugurare un progetto innovativo destinato agli alunni delle tre sedi scolastiche di Serradifalco, Milena e Montedoro. Grazie alla misura della Regione Siciliana, Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale, denominata “Scuole aperte per il territorio” – Avviso n. 10/2023 PR FSE+ Sicilia – circa 200 alunni delle classi della Scuola Secondaria di I° grado dei tre comuni prenderanno parte a un programma di attività finalizzato a combattere la povertà educativa e favorire la socializzazione, l’inclusione e il potenziamento delle competenze. L’educazione scolastica, infatti, non si esaurisce solo in aula, ma si espande nel territorio, contribuendo alla formazione di cittadini attivi e consapevoli. In un contesto socio-educativo complesso come quello attuale, è sempre più evidente l’importanza di creare spazi in cui i giovani possano vivere esperienze formative diverse, in grado di stimolare le loro capacità cognitive, emotive e relazionali. La scuola, attraverso progetti mirati, diventa così un presidio fondamentale per il contrasto alla povertà educativa e per la promozione di un ambiente inclusivo, capace di fornire opportunità di crescita a tutti gli studenti, indipendentemente dal loro background socioculturale. Il progetto “Scuole aperte per il territorio”, promosso dalla Regione Siciliana nell’ambito del PR FSE+ 2021/2027, mira proprio a rispondere a queste esigenze e si propone di contenere il fallimento formativo attraverso il prolungamento del tempo-scuola e l’attivazione di azioni concrete per contrastare la povertà educativa e favorire la socializzazione e il potenziamento delle competenze, con particolare attenzione alle aree territoriali più svantaggiate. L’Istituto Comprensivo “Puglisi” ha deciso di aderire a questa iniziativa con un progetto articolato in due fasi. La prima si svolgerà all’interno delle sedi scolastiche e prevedrà attività educative e laboratori, seguiti da una tre giorni residenziale presso lo Sporting Club di Cefalù, dove gli alunni nel pomeriggio potranno partecipare ad attività sportive e ludico-educative, dove si potrà inoltre far uso di spazi e infrastrutture adatte alle attività proposte. Saranno coinvolti oltre venti docenti esperti e tutor, sia interni che esterni, che guideranno i ragazzi in questo percorso formativo. Il progetto, completamente gratuito per gli alunni, rappresenta un’opportunità straordinaria per iniziare l’anno scolastico nel migliore dei modi, con un’esperienza che combina apprendimento, sport e inclusione. La dirigente scolastica ha sottolineato l’importanza di un’iniziativa che non solo offre nuove opportunità di apprendimento, ma rafforza anche i legami sociali tra gli alunni e crea un ambiente educativo più equo e inclusivo.Una peculiarità innovativa del progetto è proprio la componente residenziale, che consente agli alunni di vivere un’esperienza formativa immersiva e completa. L’I.C. “Puglisi” si distingue inoltre per essere uno dei pochi istituti della zona ad aver sfruttato l’opportunità di questo bando, nonostante le difficoltà organizzative legate al contemporaneo avvio delle attività didattiche. Questo approccio sottolinea il forte impegno dell’istituto nel garantire esperienze educative di qualità, capaci di rispondere alle esigenze dei propri studenti e del territorio.