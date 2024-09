Santa Caterina. Viabilità. Il sindaco Ippolito e quello di Resuttano hanno chiesto tavolo tecnico al Prefetto per far riaprire by pass e galleria Sant’Elia

SANTA CATERINA. Il sindaco Giuseppe Ippolito ha annunciato che, assieme al collega Rosario Carapezza, Sindaco di Resuttano, ha richiesto la convocazione di un tavolo tecnico di aggiornamento a S.E. il Prefetto volto a verificare quanto emerso dalle verifiche di ANAS Sicilia in merito alla riapertura del bypass e della galleria Sant’Elia.

“Nella richiesta – ha spiegato il sindaco – abbiamo anche suggerito di valutare l’opportunità di limitare il transito nella nuova galleria ad un solo senso di marcia in direzione Agrigento; il bypass sarebbe invece transitabile a doppio senso per entrare ed uscire da Caltanissetta e per chi da Agrigento deve andare verso la A19”.

Secondo Ippolito: “Questa soluzione, infatti, consentirebbe di sfruttare appieno la prima canna della galleria, garantirebbe un più rapido accesso e uscita dalla città di Caltanissetta e decongestionerebbe il traffico (sulla via Borremans, sulla nuova galleria e soprattutto in ingresso a Caltanissetta). Si tratterebbe di una soluzione a costo zero o quasi e adottabile da subito. Attendiamo fiduciosi la convocazione del tavolo tecnico”.