San Cataldo. “Un Gesto per un sorriso” e San Cataldo Informazione e Cultura promuovono l’evento “Un quaderno per un sorriso”

SAN CATALDO. L’associazione Un Gesto per un Sorriso e il gruppo San Cataldo Informazione e Cultura hanno invitato la cittadinanza a partecipare all’iniziativa di solidarietà “Un Quaderno per un Sorriso”. All’evento si può contribuire acquistando quaderni, penne, matite, libri, zaini, diari o astucci nuovi o buoni acquisto presso sartorie che realizzano abbigliamento scolastico per bambini.

Possono essere donate solo cose nuove per garantire che tutti i bambini ricevano materiale in perfette condizioni. Ogni contributo, per quanto piccolo, può aiutare i bambini a iniziare l’anno scolastico con tutto il necessario. L’associazione “Un Gesto per un Sorriso” si occuperà della distribuzione del materiale raccolto alle famiglie che ne hanno più bisogno. I punti vendita convenzionati sono:

Passaparola Sergio Manganaro ( Via Babbaurra)

Tutto scuola (Corso Europa)

Gift Tech Medico Gianpiero (Viale Kennedy, 163)

Il Quaderno (Via Palermo)

Bartolozzi Alberto Bartolozzi (Piazza della Regione)

Tutto Casalinghi (via Mimiani, 62)

Se ho materiale scolastico a casa o voglio comprarlo altrove, dove posso consegnarlo?

CSO Centro Studi ( Barbara Cso Marcenó )

Viale della Rinascita 6D (solo pomeriggio)

Sanimed Cuore di Mamma (C.so V.Emanuele 320)